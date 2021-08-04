Клімкін: Не виключаю, що вбивство Віталія Шишова - це більше, ніж злочин проти лідера білоруської опозиції

Поліція розглядає дві версії смерті Віталія Шишова / REUTERS

Вбивство у Києві керівника Білоруського дому Віталія Шишова - це насамперед трагедія для його рідних та близьких. Мої щирі співчуття. Для мене особисто це теж трагедія, для всіх нас.

Про це на власній сторінці у Facebook пише керівник програм UIF, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, інформує UAINFO.org.

Хто буде довіряти нам, якщо в нас вбивають керівників білоруської опозиції? Чи можемо ми довіряти самі собі і своїм спецслужбам? Вони ж мають дивитися за керівниками опозиції режиму Лукашенка на нашій території, чи не так? Режиму, який впевнено дрейфує до північнокорейського, намагаючись арештовувати навіть своїх спортсменів, повертаючи їх з Олімпіади.

Тому для нас це також і тест - на здатність знайти вбивць та замовників, а головне - захистити нас та наших друзів. Можна скільки завгодно говорити про досягнення до 30-ї річниці Незалежності, але безпека - це ключова основа Державності.

Не виключаю, що вбивство Віталія - це більше, ніж злочин проти лідера білоруської опозиції.

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