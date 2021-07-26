Вице-спикер Госдумы открыто призвал к ликвидации Украины: Хватит изображать из себя незалежных. Возвращайтесь домой, в Россию. ВИДЕО

Заместитель спикера Госдумы РФ Петр Толстой призвал Украину "перестать валять дурака" и вернуться в состав России.

Как сообщает "Апостроф", такое заявление российский топ-политик сделал в эфире программы "60 минут".

Глава российской делегации в ПАСЕ утверждает, что Украина якобы никому на Западе неинтересна.

Помимо этого, Петр Толстой в эфире у пропагандистки Ольги Скабеевой заявил, что Украина в тяжелое для себя время может не рассчитывать на помощь союзников.

"Украина же как обезьяна с гранатой - то туда, то сюда (мечется). Наращивает внешнеполитическую субъектность. Вам надо вернуться домой - в Россию. Хватит валять дурака - изображать из себя незалежных. Остановитесь уже!", - продолжил замспикера Госдумы и добавил, что украинцы сейчас могут только "просить подачки и кормить салом иностранных солдат".

Российский топ-политик также обвинил США в "бегстве из Грузии" в 2008 году, намекая, что американцы якобы в любой момент "кинут" Украину.

"На немчуру не надо надеяться, не надо надеяться на "сочувствующих" вам поляков, не надо надеяться на всех систематически исторически предавших прибалтов. Вам не надо на них надеяться. Вы - русские. Возвращайтесь домой", - подытожил Петр Толстой в эфире пропагандистской программы.

Эту ситуацию в YouTube прокомментировал и журналист Денис Казанский, подчеркнув, что вице-спикер Госдумы открыто призвал к ликвидации Украины.

Вечерние Вести