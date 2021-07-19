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Арестович пригрозил Западу "разворотом Украины на Восток"

  10   0 19.07.2021, 10:44 | Новости, Политика
Арестович пригрозил Западу "разворотом Украины на Восток"

Если пророссийские интересы стран Запада будут усиливаться, а их политика сдачи украинских интересов реализовываться, Украина будет вынуждена "развернуться на Восток". Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала Дом в воскресенье, пишет Корреспондент, информирует UAINFO.org.

"Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию. Поэтому в международной политике Украина находится на грани фола", - отметил Арестович.

Это означает, уточнил он, что Киев усиленно начнет выстраивать систему отношений с Китаем, Вьетнамом, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром и другими странами.

Арестович считает, что некоторые западные государства настолько опасаются Китая, что "хотят перетянуть Российскую Федерацию на сторону Запада даже ценой навязывания Украине российского варианта решения российско-украинского конфликта".

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