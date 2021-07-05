"Батьківщина" Юлії Тимошенко вийшла на друге місце у партійному рейтингу, – опитування КМІС

За останній місяць команду Тимошенко почали підтримувати ще 3% виборців. Сьогодні проголосувати за «Батьківщину» хочуть вже 15% серед тих, хто визначився та прийде на вибори.

Такими є результати всеукраїнського опитування громадської думки, яке протягом 22-29 червня 2021 року провів Київський міжнародний інститут соціології, інформує UAINFO.org.

У пресрелізі КМІСу йдеться про те, що якби вибори до Верховної Ради відбувалися в кінці червня, то до парламенту пройшли б 7 партій.

Хоч зі значними електоральними втратами, але першість тримає партія «Слуга народу», за яку готові проголосувати 20,6% серед тих, хто визначився з вибором.

Відповідно до опитування друге місце посідають водночас три партії «ОПЗЖ» (16,9%), «ЄС» (15%) і «Батьківщина» (14,7%). Однак лише команда Тимошенко за останній місяць показує суттєве зростання підтримки серед українців, адже додала до свого рейтингу 3%.

Також 5%-ий бар'єр долають партії «Сила і честь» (7%), РПЛ (5,7%) і «Українська стратегія Гройсмана» (5,1%).

Політичні настрої українців також пояснюються тим, що 64% громадян вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку, а 52,7% не схвалюють діяльність Президента Володимира Зеленського.