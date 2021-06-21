С 2008 года НАТО не сделало ничего для членства Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что со времени Бухарестского саммита 2008 года НАТО не приложило усилий, чтобы Украина стала членом Альянса. По его словам, НАТО должно предоставить Украине четкий список реформ, необходимых для членства.

Об этом он сказал в интервью турецкому агентству Anadolu.

Он отметил, что в 2008 году Альянс в Бухаресте "очень четко заявил", что Украина и Грузия станут членами НАТО.

"И на том же саммите лидеры поручили своим министрам иностранных дел рассмотреть вопрос о предоставлении обеим странам планов действий относительно членства. С 2008 года, если вы спросите меня, что было сделано НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, я отвечу очень честно: ничего. С 2008 года НАТО не сделало ни одного шага для выполнения этого решения", - сказал Кулеба.

По его словам, НАТО должна предоставить список конкретных реформ, которых ожидает от Украины.