"Пізно заламувати руки", – експерт-міжнародник про можливе припинення Росією транзиту вуглеводнів через Україну

Перспектива щодо транзиту російських вуглеводнів через територію України до Європейського Союзу буде залежати від поточної політики РФ, але на осяжну перспективу такий транзит збережеться. Проте Україні не варто розраховувати на доходи від транзиту як вагоме джерело доходів до Державного бюджету.

Про це в ефірі українського телеканалу сказав експерт із міжнародних питань Олександр Сушко, передає UAINFO.org.

"Взагалі Україні з точки зору стратегічної перспективи останні 15 років не варто було розраховувати на те, що транзит залишатиметься вагомим джерелом доходів", - сказав він.

За словами Олександра Сушка, Російська Федерація "ніколи не приховувала, що веде курс до припинення транзиту через Україну".

"І тому не треба дивуватись і заламувати руки, бо відомо, що добудують "Північний потік-2" і транзит припнеться", - іронізував він.

Олександр Сушко також зауважив, що натомість Україна має боротись за те, щоб Російська Федерація "не могла монопольно використовувати "Північний потік-2".

"Це теж далеко не безперспективна боротьба. Слід працювати в цьому напрямку", - впевнений експерт із міжнародних питань.

У свою чергу політолог Олександр Антонюк додав, що нині вкрай важливо "сформувати суспільний запит", щоб таким чином "змусити українських політиків діяти у потрібному руслі".

"Часто політики помиляються, бо вони мислять категоріями містячковості. Тому слід формувати правильні амбіції і виходити на зовнішній світ не з позиції, що нам всі зобов'язані, а що ми повинні проводити експансію. Слід формувати історію, а не наздоганяти її", - завершив він.

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