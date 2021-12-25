Под Львовом взрыв газа полностью уничтожил дом - много пострадавших

Во Львовской области взрыв газа полностью уничтожил частный жилой дом. В результате инцидента пострадали пять человек.

Об этом сообщает ГСЧС Украины на своей Facebook-странице.

Сегодня, 25 декабря, около 11:50 в селе Ниновичи взорвался газ в одноэтажном деревянном доме, где проживали люди. При взрыве пострадали пять человек. На место происшествия прибыли спасатели и скорая помощь, которая провела осмотр пострадавших.

По предварительной информации от ГСЧС, произошел взрыв газовоздушной смеси. К работе на месте событий привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники.