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СБУ оголосила підозру керівнику російської ПВК "Вагнер", який командував бойовиками під Дебальцевим

  7   0 23.12.2021, 12:33 | Новости, Происшествия
СБУ оголосила підозру керівнику російської ПВК "Вагнер", який командував бойовиками під Дебальцевим

Керівнику ПВК "Вагнер" оголосили про підозру / фото СБУ

Служба безпеки України заочно оголосила підозру керівнику російської приватної військової компанії "Вагнер", який командував бойовими діями проти сил АТО під Дебальцевим.

Як повідомили у прес-службі СБУ, його підозрюють у причетності до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також ведення агресивної війни, інформує UAINFO.org.

Зазначається, що підозрюваним є російський громадянин, який очолив ПВК для здійснення прихованих військових операцій РФ.

Слідством було встановлено, що у період з липня 2014 по березень 2015 року він перебував на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.

"При чому зловмисник діяв за попередньою змовою з високопосадовцями Збройних Сил РФ та під їх контролем", - зауважили у відомстві. 

Чоловік командував підпорядкованими йому підрозділами бойовиків ПВК "Вагнер", які спільно з підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти Збройних сил України.

Правоохоронцями задокументовано факти інтенсивного обстрілу бойовиками "Вагнера" українських позицій на Дебальцевському напрямку.

Уточнюється, що у цих боях учасники ПВК зазнали значних втрат через відсіч підрозділами ЗСУ.

За інформацією слідства, під час перебування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей керівник ворожого угруповання координував свої дії з колишнім командувачем 2 армійського корпусу РФ. 

"На підставі одержаних доказів протиправної діяльності, зловмисник підозрюється у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України", - повідомили в СБУ.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України. 

UAINFO

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