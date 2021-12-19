На Херсонщине пенсионера избили из-за кур, - СМИ

Пострадавшего увезла скорая помощь. Медики обнаружили у потерпевшего восемь переломов ребер и лопатки.

В Херсонской области мужчина с товарищем избили 62-летнего соседа за то, что его пес убил трех кур. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на один из местных Telegram-каналов.

Инцидент произошел в селе Верхние Торгаи.

Отмечается, что мужчина распивал с другом алкоголь, а когда узнал от жены о гибели кур, отправился вместе с собутыльником к соседу.

Мужчины ворвались в его дом и начали избивать пенсионера.

Пострадавшего увезла скорая помощь. Медики обнаружили у потерпевшего восемь переломов ребер и лопатки.