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В Херсоне двое мужчин взорвали гранату в парке (видео)

  5   0 19.12.2021, 08:09 | Новости, Видео, Происшествия
В Херсоне двое мужчин взорвали гранату в парке (видео)

По подозрению в причастности к данному преступлению задержали двух жителей Николаевской области.

В Херсоне полиция задержала двух мужчин, которые подорвали гранату в местном парке. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает пресс-служба местной полиции в Facebook.

Информацию о взрыве правоохранители получили вечером 16 декабря.

"В ходе осмотра выяснилось, что взрыв произошел у двухэтажного здания, где на первом этаже расположен офис частного предпринимателя. Мужчина в это время находился в помещении. Когда раздался взрыв, он сразу нажал тревожную кнопку охранной фирмы", - сообщили в пресс-службе.

В результате взрыва никто не пострадал, фасад здания был поврежден.

"По изъятым вещественным доказательствам взрывотехники установили, что неизвестные злоумышленники использовали гранату типа РГД-5. Сотрудники полиции отработали парковую зону, опросили рядовых граждан, посетителей и работников расположенных на территории парка заведений отдыха. Также были изучены записи камер видеонаблюдения, расположенных на ближайших улицах и зданиях", - говорится в сообщении.

Полиция установила, что двое злоумышленников уехали на авто в сторону Николаева.

"На одной из улиц Николаева правоохранители заблокировали транспортное средство и задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей Николаевской области в возрасте 27 и 30 лет", - сообщили в полиции.

Мужчин доставили в Херсон. Им сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Следователи намерены ходатайствовать об их аресте.

 

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