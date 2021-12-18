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В Запорожье под колесами трамвая погиб мужчина - тело доставали спасатели (видео)

  8   0 18.12.2021, 17:00 | Новости, Видео, Происшествия
В Запорожье под колесами трамвая погиб мужчина - тело доставали спасатели (видео)

В Запорожье под колесами трамвая погиб мужчина.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Отмечается, что 17 декабря в 15:45 в отдел полиции №3 Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием трамвая и пешехода.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции, следователи отдела по раскрытию преступлений в сфере транспорта, эксперты-криминалисты.

Выездом на место происшествия предварительно установлено, что водитель 1963 года рождения, управляя трамваем, во время движения по проспекту Моторостроителей в направлении улице Иванова в Запорожье, допустил наезд на пешехода, который пересекал трамвайные пути по ходу движения трамвая. В результате аварии 49-летний мужчина получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия.

"По данному факту следователем открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - отметили в полиции.

Как сообщили в ГСЧС области, тело пришлось доставать спасателям.

"Сотрудники КП городского электротранспорта "Запорожэлетронтранс" с помощью спецавтомобиля подняли трамвай. Спасатели деблокировали тело мужчины без признаков жизни", - отметили в ГСЧС.

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