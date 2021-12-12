В Луцке машина въехала в толпу на переходе (видео)

Люди переходили дорогу на пешеходном переходе на проспекте Соборности, когда на них наехал автомобиль, пытаясь скрыться от патрульных.

Возле ТЦ в Луцке автомобиль въехал в толпу на пешеходном переходе. Об этом сообщает Суспільне в воскресенье, 12 декабря.

Авария случилась в 14:30 на проспекте Соборности. Люди переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль.

"Авто, скрываясь от патрульных, въехало в пешеходов. По предварительной информации, четыре человека травмировались. В машине на момент аварии находились три человека. Они бежали с места происшествия. Всех удалось догнать", - сказала представительница Нацполиции Волыни Ольга Бузулук.

В свою очередь очевидица ДТП заявила, что водитель авто летел на бешеной скорости на зеленый свет, не реагируя на людей на пешеходном переходе.

Лейтенант полиции Владимир Фарамец говорит, что согласно предварительной информации, находившиеся в машине участники аварии - несовершеннолетние.

Волынские новости, ссылаясь на полицию, пишут, что автомобиль Renault Megane, скрываясь от патрульных, совершил наезд на четырех пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего врезался в дерево. Водитель и пассажиры пытались покинуть место ДТП.

Известно, что травмы разной степени тяжести получили пять человек, среди них - ребенок, его госпитализировали.