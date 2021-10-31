В Киеве на ходу вспыхнуло авто и сгорело дотла (видео)

В Киеве, неподалеку от станции метро "Академгородок", на ходу загорелся легковой автомобиль.

Об этом сообщает телеграм-канал dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел по улице Академика Палладина 7а в Святошинском районе Киева. По словам очевидца - водителя, который ехал за автомобилем в момент возгорания - на дороге его обогнал Opel, у которого "из-под днища начинало разгораться пламя".

Водитель ехал за горящим автомобилем и сигналил, пытаясь обратить внимание владельца Opel на происходящее. Однако тот заметил пламя слишком слишком поздно. Несмотря на попытки других участников движения, потушить машину им не удалось.

К приезду ГСЧС у авто уже выгорела вся подкапотная часть. В итоге автомобиль сгорел дотла.