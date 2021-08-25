Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:11

Владислав Ващук: Вопреки всему на свете – мы будем процветающей страной. С праздником тебя, Украина!

09:51

У Києві перекинувся автобус сполученням "Кишинів-Москва", вщент набитий пасажирами: багато постраждалих (фото)

08:57

Сергій Євтушок: Схвалення парламентом постанови щодо міжнародної підтримки "Кримської платформи" — це лише перший крок на шляху до повернення Криму

08:09

Подростки до смерти избили мужчину в Конотопе

07:10

"Интер" согласовал контракт с форвардом "Лацио"

06:11

Диетолог назвал формулу для вычисления нормы потребления воды

05:12

VW начал продавать автомобили без мультимедийной системы

04:13

Дэниел Рэдклифф огорчил фанатов «Гарри Поттера»

03:05

Кардиолог рассказала, как пережить жару людям со слабым сердцем

02:06

"Реал" продлил контракт с Вальверде

01:07

Онколог назвал ранние признаки рака крови

00:08

Ram из-за подушек безопасности отзывает 260 тысяч пикапов

23:03

США продолжат поддерживать Украину на пути в НАТО и в борьбе с агрессией России, - Госдеп

22:04

Бывший афганский министр работает курьером в Германии

21:32

Россия обвинила Украину в экоциде и завела дело из-за водной блокады Крыма

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

У Києві перекинувся автобус сполученням "Кишинів-Москва", вщент набитий пасажирами: багато постраждалих (фото)

  5   0 25.08.2021, 09:51 | Новости, Происшествия
У Києві перекинувся автобус сполученням "Кишинів-Москва", вщент набитий пасажирами: багато постраждалих (фото)

Фото "Київ оперативний"

У Києві сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса сполученням "Кишинів-Москва", внаслідок чого постраждали 18 осіб.

Про це повідомляє "Київ оперативний", інформує UAINFO.org.

"Вночі на спуску з Олени Теліги (у бік Почайної) біля АЗС "БРСМ" водій автобусу Setra (MXG340), сполученням "Кишинів - Москва", не впорався із кермуванням, в'їхав у бордюр і перекинувся на бік", - йдеться у повідомленні.

Через аварію до лікарів звернулися 18 осіб, з яких 8 було госпіталізовано.

"До речі, можна сказати, що учасникам аварії ще "пощастило", адже автобус пройшов у лічених сантиметрах від бензовозу, який саме стояв біля АЗС", - розповідає Telegram-канал.

Зазначається, що автобус був вщент набитий пасажирами. За допомогою лікарів звернулися 18 осіб, з яких 8 було госпіталізовано. 

На місці працювало багато лікарів швидкої, ДСНС, служба КАРС та правоохоронці.

UAINFO

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (575)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]