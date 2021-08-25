У Києві перекинувся автобус сполученням "Кишинів-Москва", вщент набитий пасажирами: багато постраждалих (фото)

Фото "Київ оперативний"

У Києві сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса сполученням "Кишинів-Москва", внаслідок чого постраждали 18 осіб.

Про це повідомляє "Київ оперативний", інформує UAINFO.org.

"Вночі на спуску з Олени Теліги (у бік Почайної) біля АЗС "БРСМ" водій автобусу Setra (MXG340), сполученням "Кишинів - Москва", не впорався із кермуванням, в'їхав у бордюр і перекинувся на бік", - йдеться у повідомленні.

Через аварію до лікарів звернулися 18 осіб, з яких 8 було госпіталізовано.

"До речі, можна сказати, що учасникам аварії ще "пощастило", адже автобус пройшов у лічених сантиметрах від бензовозу, який саме стояв біля АЗС", - розповідає Telegram-канал.

Зазначається, що автобус був вщент набитий пасажирами. За допомогою лікарів звернулися 18 осіб, з яких 8 було госпіталізовано.

На місці працювало багато лікарів швидкої, ДСНС, служба КАРС та правоохоронці.

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