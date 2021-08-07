В Полтавской области пенсионерка- "аграрий" выращивала коноплю и хранила дома оружие

За любовь к наркосодержащим растениям фигурантке грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В Полтавской области разоблачили пенсионерку, которая дома высадила плантацию конопли. Женщина уже ранее на этой попадалась и даже была осуждена за это, но любовь к наркотическим растений и легких денег оказалась сильнее.

О противоправной деятельности жительницы поселка Диканька сообщают в пресс-службе Нацполиции Полтавской области.

Предприимчивая пенсионерка высадила на своем дворе плантацию конопли и мака, а также хранила дома незарегистрированное оружие и патроны.

Во время обыска правоохранители выращенные растения забрали, а также нашли и изъяли устройства для употребления наркотических средств и оружие.

"По факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 310 (незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака или конопли лицом, которое было осуждено по этой статье или ранее совершившим одно из уголовных правонарушений) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Вещественные доказательства направили на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о сообщение женщине о подозрении. В случае доказательства вины судом фигурантке грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.