Под Одессой женщина отдала в соцслужбу годовалого сына, так как набрала кредитов "на погулять" (фото)

Молодая мать отдала соцслужбе годовалого сына / фото ua.depositphotos.com

В Белгород-Днестровском Одесской области женщина отдала в соцслужбу своего годовалого малыша, объяснив своей поступок тем, что у нее якобы нет денег его содержать из-за взятого кредита.

Об этом рассказала соцработница Диана Базиленко на своей странице в Facebook, пишет УНИАН.

По ее словам, молодая мать пришла в соцслужбу и заявила: "Я оставляю вам ребенка, у меня нет денег его содержать".

"Расспрашиваю молодую женщину: что случилось, почему такая ситуация? На что она мне отвечает: "У меня долги, мне надо рассчитаться, а с ребёнком я не могу работать, он мешает", - рассказала Базиленко.

На вопрос, для чего она брала кредит, мать ребенка ответила: "Погулять с подружкой".

"Ну вы представляете!??! На погулять!!! Не на еду, не на одежду и памперсы ребёнку, а на погулять с подружкой... у меня шок просто..." - прокомментировала соцработница.

фото Диана Базиленко

После этого женщину предупредили, что если она отдаст ребенка, то ей не будут выплачивать 4 тысячи гривень в месяц на его содержание.

"И тут самое абсурдное: моментально эта горе-мать меняет своё мнение и уже передумывает оставлять ребёнка.... Ну, и скажите мне, пожалуйста: зачем таким "матерям" дети??? Для бизнеса? Средство для зарабатывания денег????" - задала риторической вопрос Диана Базиленко.

В итоге, по ее словам, ребенка мать все-таки оставила в соцслужбе и ушла "зарабатывать деньги".

УНИАН