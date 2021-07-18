С начала недели утонули 97 украинцев, - ГСЧС

В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, подчеркнули в ГСЧС.

На водоемах Украины с начала текущей недели погибли 97 человек. Только за последние сутки, 17 июля, утонули 19 украинцев, сообщает ГСЧС в воскресенье, 18 июля.

Так, по данным ведомства, вчера в Киеве на реке Днепр, а именно в заливе Оболонь, утонул мужчина. Спасатели обследовали ориентировочно 800 кв. м акватории дна реки и обнаружили тело погибшего на расстоянии 20 метров от берега и на глубине 6 метров. Выяснилось, что это мужчина 1988 года рождения. Причину трагического случая устанавливают правоохранители.

В то же время на Луганщине в городе Лисичанск на реке Северский Донец во время купания в необорудованном месте утонула девочка 2011 рождения. Поиски погибшей результатов не дали, поэтому они будут продолжены с привлечением водолазов.

В тот же день на озере Небо в селе Александровка, что в Одесской области, водолазно-спасательным отделением было изъято из воды и передано работникам полиции тело мужчины в возрасте около 55 лет, который утонул во время рыбалки. Обстоятельства гибели устанавливаются.

А на Сумщине в городе Шостка спасатели привлекались к изъятию из местного пруда тела погибшего мужчины. В тот же день в селе Погребки, Шосткинского района, работники полиции с р. Десна подняли на поверхность тело женщины. Обстоятельства гибели людей выясняют правоохранители.

В ГСЧС подчеркнули, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.