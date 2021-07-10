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В Коростене произошел взрыв во время гуляний (видео)

  9   0 10.07.2021, 17:00 | Новости, Происшествия
В Коростене произошел взрыв во время гуляний (видео)

Во время празднования Ивана Купала взорвались канистры с бензином. Несколько человек получили ожоги.

Во время празднования Ивана Купала в городе Коростень Житомирской области произошел взрыв в зоне отдыха на River Bank. В результате пострадали три человека. Об этом в субботу, 10 июля, сообщает пресс-служба полиции в области.

"Пожар произошел около 23 часов 9 июля в райцентре во время массового мероприятия. В рамках начатого уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства", - указано в сообщении.

Правоохранители сообщают, что в медицинское учреждение с ожогами обратились трое жителей райцентра, которые находились на мероприятии. Им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. На сегодня информации о других пострадавших в результате этого события нет.

Местное издание Коростень.today со ссылкой на очевидцев происшествия пишет, что взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре сидел парень.

"Этого, что был снизу с канистрой, взрывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду", - отмечает издание.

Очевидцы также сообщают, что взрыв был настолько сильный, что у людей в районе водоканала затряслись стекла в окнах.

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