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Бортнік: Простежується бажання керівництва "Нафтогазу" урвати грошей з кишень українців, паралельно спровокувавши хвилю інфляції

  9   0 17.12.2021, 14:00 | Новости, Экономика
Бортнік: Простежується бажання керівництва "Нафтогазу" урвати грошей з кишень українців, паралельно спровокувавши хвилю інфляції

"Вчора Вітренко заявив, що потрібно підвищувати ціни й переходити на біопаливо, бо в Європі по 40 тис. грн./1тис. м3 а у нас населенню 8 тис. грн./1тис. м3", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Руслан Бортнік, інформує UAINFO.org.   

"1. Так ось, 40 тис. грн. - це ціна термінових контрактів, 80% контрактів в Європі довготривалі - й вартість газу по ним (дуже середня) 300-600 дол. США - 8-14 тис. грн. (є і по 150). А ніякі не 40!!! Навіть на 2022 рук контракти виросли лише до 732 дол. США - 20 тис. грн. - ніякими 40 там і не пахне.

2. По друге: споживання газу в Україні складає біля 30 млрд. м3 в рік, а добування - 20 млрд.м.3. З них населення - 8 млрд, + компанії житлово-комунального господарства - 5 = загалом 13 млрд.м3. Собівартість цього газу - 2-5 тис. грн. Свого газу вистачає для населення та ЖКГ - не вистачає для економіки.

Тому жодної доцільності підвищувати ціну для населення немає (можна навіть знижувати), й економічної також, натомість простежується бажання керівництва Нафтогазу урвати з кишень українців, паралельно спровокувавши хвилю інфляції і вбиваючи виробництво, користуючись інформаційним хайпом", - завершує політолог.

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