Шмыгаль сказал, откуда возьмут деньги на "Вовину тысячу"

Выплата будет осуществляться в виде ваучеров, сертификатов или депозитов всем гражданам, прошедшим полный курс прививки против коронавирусной инфекции как до 19 декабря, так и после…

Средства, которые власти планируют выплачивать украинцам, прошедшим полный курс прививки против коронавирусной инфекции, будут брать из государственного бюджета.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на брифинге по результатам рабочей поездки в Тернопольскую область, сообщает «Укринформ», информирует UAINFO.org.

«Это будет фонд поддержки предпринимательства…

То есть, это будет общий фонд бюджета, соответственно, эти средства будут выделены», — сказал Шмыгаль.

Он добавил:

«Это средства из государственного бюджета, конечно.

Это наши с вами деньги».

По его словам, деньги можно будет целево использовать на отрасли, которые несут убытки из-за пандемии. Речь идет, например, о креативных индустриях, кино, театрах, музеях.

«То есть это те индустрии, которые страдали из-за COVID.

Абсолютная программа поддержки и людей и креативного бизнеса.

Мы рассчитываем, что эта программа будет действовать и в этом, и в первой половине следующего года.

Все, кто вакцинировался, смогут ею оперативно через приложение Дія воспользоваться», — сказал Премьер-министр.

Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал, что с 19 декабря в Украине заработает программа по предоставлению 1 тыс. гривень гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров уточнил, что выплата тысячи гривень будет осуществляться в виде ваучеров, сертификатов или депозитов всем гражданам, прошедшим полный курс прививки против коронавирусной инфекции как до 19 декабря, так и после.

Инициатива является масштабной программой поддержки бизнеса, а не «тысячей за вакцинацию». По его словам, механизм выделения денег еще разрабатывают, но уже сейчас можно сказать, что это не наличные деньги.

Никифоров также заверил, что процесс получения денег теми, у кого есть “Дія”, и теми, у кого нет, будет отличаться, но ни о ком не забудут.