"Знижка 50%": Зеленський зробив вигідну пропозицію Росії щодо газу

За інформацією Bloomberg, відповідна пропозиція вже обговорюється з європейськими партнерами.

Україна запропонувала Росії знижку на поставку до Європи природного газу. Мова йде про обсяги, які перевищують договірні 40 мільярдів кубометрів на рік, що транспортуються з РФ через українську ГТС.

Про це в п'ятницю пише Bloomberg, який отримав коментар Зеленського. За словами президента, таким чином Україна хоче полегшити енергетичну кризу в регіоні, інформує UAINFO.org.

"Україна пропонує цю додаткову потужність всім потенційним транзитним країнам. Ми хотіли б бачити як замовників європейські компанії, але й у "Газпрому" є додаткові потужності. А з урахуванням знижки в порівнянні з нинішнім транзитним тарифом, можу припустити, що ця знижка складе 50%", - сказав Зеленський.

Він додав, що подібна пропозиція вже обговорюється з Берліном і Брюсселем.

"Україна зі свого боку гарантує транзит, гарантує особливі антикризові умови для транзиту понад обумовлених обсягів", - зазначає глава держави. Він також пояснив, що якщо не зробити це зараз, то Європа зазнає взимку величезних збитків.