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Сергій Фурса: Дорогий газ. Який висновок?

  2   0 22.09.2021, 11:00 | Новости, Экономика
Сергій Фурса: Дорогий газ. Який висновок?

"Вартість газу б'є рекорди на біржах. Зупиняються заводи з виробництва добрив. В цивілізованій Європі відключення світла. В Україні взимку знову почнуть імпортувати російську електрику. Який висновок?", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише Сергій Фурса, інформує UAINFO.org.

"Перше, що приходить на думку, - треба більше видобувати газу. І все. Покривати все споживання. Універсальна відповідь. Яку нам пропагують політики.

Чи є ця відповідь правильною? Ні. Чому? Поки що проста аналогія. В місті повно заторів. Що треба робити? Якщо провести соцопитування, то більшість скаже, що треба будувати більше доріг.

І, начебто, логічно. Більше доріг дозволить краще їздити наявним машинам. Проте, чи є ця відповідь правильною?

Ні. Як стверджують об'єктивні дослідження, ця суб'єктивна думка є помилковою.

Збільшення кількості доріг не призводить до зменшення заторів у місті.

Парадокс, відразу скажете ви? Ні. Просто тому, що зі збільшенням кількості доріг більше людей вирішить купити нові авто. І місто знов стане у ще більших заторах.

Яка відповідь правильна? Розвиток громадського транспорту. І все. В цей розвиток входить і більша кількість самого громадського публічного транспорту, і інфраструктура паркувань, і фінансові стимули не їхати в центр міста на авто.

Всі цивілізовані мегаполіси світу ідуть саме цим шляхом.

Те саме з газом. Ключова відповідь не в збільшенні видобутку, а в енергоефективності. Саме такий висновок має зробити і влада, і населення з поточної газової кризи. Зменшення споживання енергії - то є ключ.

А чи треба збільшувати видобуток? Так, треба. Щоб Нафтогаз більше заробляв і більше надсилав коштів у бюджет. Щоб були гроші і на дороги, і на школи, і на подальші заходи енергоефективності.

Але Нафтогаз має продавати газ виключно по ринковому тарифу. Щоб більше грошей йшло у бюджет, адже це буде стимулювати прибутковість державної компанії. І щоб стимулювати людей займатися енергоефективністю. І щоб він міг конкурувати з приватними компаніями. Які зараз отримають прибутки, продаючи видобутий в Україні газ по ринковим цінам.

Просте збільшення видобутку буде просто стимулювати просте подальше зростання споживання. Бездумне. І знову свого газу буде не вистачати.

Ощадливість - то не гріх. Спитайте у британців. У яких вдома взимку набагато холодніше, ніж в українців. У багатих британців вдома холодніше, ніж у бідних українців. Багаті, бо розумні. Бо ощадливі. Бо ефективні", - завершує Фурса.

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