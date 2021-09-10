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"Будьте обережні з біткоїном". Мільярдер Лі Куперман порівняв інвестиції в золото і криптовалюту

  15   0 10.09.2021, 22:01 | Новости, Экономика
"Будьте обережні з біткоїном". Мільярдер Лі Куперман порівняв інвестиції в золото і криптовалюту

Мільярдер Лі Куперман 

78-річний американський мільярдер та інвестор Лі Куперман заявив, що він досі не розуміє суть біткоїна, і порадив людям бути обережнішими з криптовалютою.

"Я був би дуже обережний з біткоїном. Я не думаю, що це [криптовалюта - ред.] має великий сенс, і якщо ви нервуєте через це, золото для мене було б найкращим місцем для зберігання заощаджень", - заявив Куперман в недавньому інтерв'ю CNBC, інформує НВ.

В кінці 2017-го, коли вартість біткоїна зросла від $3 тис. до $19 тис., Куперман висловив своє здивування з цього приводу.

Нещодавно у інтерв'ю агентству Bloomberg мільярдер визнав, що він "занадто старий для NFT, біткоїнів і тому подібного".

"Я цього не розумію. Для мене це безумство. Це не має сенсу. Я хлопець з м'ясом і картоплею, хлопець з запасами", - сказав інвестор.

Засновник інвестиційної компанії Omega Advisors також засумнівався у тому, що біткоїн зможе стати глобальною валютою, аргументуючи свою позицію тим, що просування альтернативи долару не в інтересах Сполучених Штатів.

Попри те, що мільярдер радить людям вкладати гроші в золото, за останні 10 років прибутковість біткоїна перевищила 300 000%, тоді як 10-річна динаміка цін на золото становить мінус 3%.

Нагадаємо, нещодавно старший стратег Bloomberg Майк Макглоун заявив, що курс біткоїна незабаром може перевищити $100 тис. Експерт впевнений, що головна криптовалюта зараз на шляху до перетворення на "глобальний резервний актив, що доповнює долар США".

За словами Майка Макглоуна, недавні бичачі тенденції на ринку, які дозволили головним криптовалютам зрости більш ніж на 50% за літо, можуть означати перевагу для курсу монет у другому півріччі.

"Портфелі, що складаються з комбінації золота і облігацій, здаються все більш оголеними без додавання біткоїна і Ethereum. Зниження ризиків на макрорівні є основною загрозою для бичачого ринку криптовалюти", - заявив експерт.

НВ

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