Цены на уголь установили 10-летний рекорд, - СМИ

Цены на энергетический уголь в Европе растут, несмотря на то, что стоимость квот на выбросы CO2 также повышается.

Цены на энергетический уголь выросли до максимального уровня за последние 10 лет, сообщает газета The Wall Street Journal.

В издании отмечают, что это происходит на фоне того, что правительства государств по всему миру обещают сокращать объемы выбросов CO2.

В теории повышение стоимости квот должно ограничивать спрос на уголь, использование которого приводит к более высоким выбросам, чем использование газа. Однако, поскольку цены на газ также растут, его использование становится менее выгодным для потребителей, и предприятия вновь обращаются к углю.

В WSJ объяснили такой рост цен увеличением спроса на энергетический уголь (который используют для выработки электроэнергии на ТЭС), из-за дефицита природного газа, роста потребления электроэнергии.

За последний год цены на энергетический уголь выросли более чем вдвое. Уголь с поставкой в страны Северо-Западной Европы ранее в этом месяце подорожал до максимума с ноября 2011 года, а с начала года прибавил 64%.