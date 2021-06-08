Кабмін пропонує ввести новий податок на землю в Україні: що це означає

Кабінет міністрів пропонує ввести новий податок на землю в Україні.

Про це повідомляє ТСН.uа.

Уряд пропонує народним депутатам ввести мінімальне податкове зобов'язання для земельних ділянок, які використовуються дачними та садовими кооперативами, але не оформлені офіційно.

Розмір податку буде залежати від нормативної грошової оцінки і буде розраховуватися за формулою - з урахуванням коефіцієнту індексації. Ті ділянки, які не матимуть грошової оцінки, будуть оподатковуватися за єдиною державною ставкою.

Крім того, документ скасовує пільги зі сплати за землю і земельні ділянки, надані установам науки, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів - у разі нецільового використання земельних ділянок.

Пропозиція уряду внесена як зміни до Податкового кодексу. Вона має набрати чинності від 1 липня цього року.

"Вечірні Вісті"