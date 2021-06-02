Травма COVID-19 изменила экономику и, возможно, навсегда – Bloomberg

Правительства смогли предотвратить повторение финансового кризиса, как в 2008 году, полностью изменив экономические приоритеты.

Когда идеи о правильном управлении экономикой закрепляются, могут пройти поколения, прежде чем их удастся сдвинуть. Обычно должно произойти что-то большое, направляющее политику в другое русло. Такое, как COVID-19.

В 2020 году, когда началась пандемия, а экономики по всему миру закрылись на карантин, политики отреагировали эффективно и без колебаний. В частности, в США быстрые государственные вливания вытащили экономику из наибольшего обвала. Это произошло быстрее, чем можно было ожидать. Экономика оказалась на грани бума. Результат может начать тектоническую трансформацию экономической теории и практики.

Об этом пишет Bloomberg, информирует UAINFO.org.

Большая рецессия, начавшаяся после экономического краха в 2008 году, уже спровоцировала переосмысление. Но общий подход, установленный еще в 1980-е, когда экономикой США руководили президент Рональд Рейган и глава Федерального резерва Пол Волкер, остался почти без изменений. Грубо говоря, этот подход отдавал приоритет сокращению инфляции и управлению темпами экономического роста из-за корректировки цены частных займов, а не с помощью государственных расходов.

Пандемия заставила весь мир отбросить эти наставления. В новой экономике фискальная политика заняла место монетарной политики. Правительства вливали деньги непосредственно в бизнесы и домохозяйства, смирившись с рекордными дефицитами бюджета. Центральные банки играли второстепенную, вспомогательную роль, покупая раздутый правительственный долг и другие активы, сохраняя дешевые займы и настаивая, что сейчас не время думать об инфляции. Политики тоже начали смотреть дальше совокупные показатели, оценивая данные, которые говорили, как доход и рабочие места распределены. И кому нужна помощь больше всего.

Хотя такое отступление от ортодоксальности было особенно красноречиво в богатых странах, своеобразные версии этих изменений наблюдались и на рынках. Даже институты, такие как МВФ, которые давно защищают старые правила фискальной разсудительности, начали говорить о выгодах правительственного стимулирования.

В США и в меньшей степени в других развитых экономиках результатом таких нетрадиционных мер стало более быстрое экономическое восстановление, чем после 2008 года. Этот успех дает начало новой фазе борьбы за политику. Были усвоены уроки, как остановить падение. Теперь пришло время понять, как взять экономический бум под контроль.

Веками теоретики размышляли над постоянными и неизбежными колебаниями в бизнес-цикле. Они искали причины в массовой психологии, институциональной сложности и даже в погоде. С точки зрения традиционных законов цикла, прошли бы годы, прежде чем домохозяйства смогли оправиться от внезапного коллапса экономической активности в 2020 году.

Но вместо этого правительство США решило защитить людей от худших последствий с помощью способа, который раньше никто не использовал. Миллионы американцев начали получать от государства те зарплаты, которые они потеряли из-за коронавируса. Масштабные результаты этой инновации очевидны в том, что главный экономист Goldman Sachs Group Ян Хатциус назвал "самой удивительной статистикой за весь этот период". Во втором квартале 2020 года, когда ВВП падал, доходы домохозяйств в США на самом деле росли.

Старые правила больше не действуют

Политики США действовали быстро, потому что видели, какая беда наступит, если они этого не сделают. Но подходы пандемической эры были также сформированы разочарованиями, которые накапливались в течение десятилетия после экономического кризиса 2008 года. Оглянувшись назад, экономисты решили, что тогда реакция была однобокой и неадекватной. Банки из-за списания исправили финансовую систему. Но ничего не было сделано, чтобы помочь раздавленным долгами владельцев домов. А доходам населения разрешили падать.

Новая пандемическая экономика тоже защитила финансовую систему, но сделала это "снизу вверх", а не "сверху до низу". На этом отмечает Нил Кашкари, который в 2008 году боролся с последствиями кризиса в Минфине США, а сейчас возглавляет Федеральный резервный банк в Миннеаполисе. Потеряв работу весной 2020 года, американцы начали испытывать трудности с уплатой аренды, погашением ипотеки и расходами на обслуживание автомобилей. Без попыток правительства возместить им утраченные доходы, кризис в системе здравоохранения, спровоцировав кризис в сфере трудоустройства, перерос бы в финансовый.

"Почему американцы смогли оплатить свои счета? Потому что Конгресс был очень агрессивным в финансовом стимулировании. Если бы не это, потери перекинулись бы на банковский сектор. И никто не знает, на сколько большими были бы конечные убытки", - сказал Кашкари в эфире CNBC.

В 2020 году доктрина бережливости была отменена по всему миру. Германия, где политики и центральный банк уже давно одержимы фискальной дисциплиной, отменили правила, которые требовали балансировку бюджетов, и отказались от своего протеста против совместной продажи долга вместе с другими странами еврозоны. МВФ выразил обеспокоенность ростом задолженности, но признал, что самый большой риск - это сокращение правительственных расходов слишком рано.

В 2008 году политики в США строго контролировать, кто должен получить помощь, а кто нет. Из-за этого, по словам Кашкари, они сделали слишком мало.

"Установив многочисленные критерии, чтобы только "достойные" семьи получили помощь, мы слишком сильно сузили и замедлили программы, что привело к большему количеству изъятия жилья. Американский народ в конце концов заплатил больше из-за наших попыток сэкономить деньги", - вспомнил экономист.

Зато логика во время пандемии была другой. Она говорила: очевидно, ни один американец, потерявший работу из-за пандемии, а это по большей части низкооплачиваемые работники, не оказался в таком положении по собственной вине. Опираясь на это утверждение, политики спокойно поддерживали большую фискальную реакцию. В отличие от всех предыдущих попыток потушить пламя кризиса, на этот раз правительство отправляло деньги непосредственного на банковские счета людей.

Bloomberg пишет, что такие прямые оплаты могут стать новым мощным инструментом защиты людей на самых низких ступенях экономической лестницы. По словам профессора Дж. В. Мейсона, его успешно использовали во время текущего кризиса. И будет трудно объяснить, почему этот инструмент нельзя применить во время рецессии в будущем.

"Если можно на 100% возместить потерянные доходы во время кризиса, как этот, почему нельзя сделать это же во время каждого циклического спада? Как можно оправдать утверждение, что из-за определенного финансового кризиса: будут это проблемы на рынке ипотеки или биржа обвалится - простые люди должны пострадать от падения стандартов их жизни?"- сказал он.

Влияние таких уплат во время пандемии говорит о другом большом изменении в экономике: власть перешла от монетарной к фискальной политике. А роль центрального банка, сосредоточенного на борьбе с инфляцией, сокращается.