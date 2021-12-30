Сара Джессика Паркер в ярости из-за Криса Нота и во всем винит себя, – инсайдер

Известная актриса Сара Джессика Паркер, которая сыграла одну из главных ролей в фильме "Секс в большом городе", находится "в ярости" и "убита горем" из-за обвинений в сексуальном насилии в адрес ее коллеги Криса Нота. Знаменитость считает, что именно она "всех подвела".

Об этом пишет US Weekly, ссылаясь на собственные источники из окружения актрисы, сообщает Обозреватель.

По словам журналистов, Паркер "яростно защищает" свою героиню Кэрри Брэдшоу и злится из-за того, что актерский состав оказался в таком положении.

"Она думает, что всех подвела", - сказал источник.

Инсайдер добавил, что дело вовсе не в деньгах, а в наследии, ведь персонаж Кэрри Брэдшоу была символом защиты интересов женщин и примером для многих. Теперь "некоторым из них нанесли страшную травму".

"Она чувствует себя так, как будто произошло две смерти (имея в виду смерть экранного героя Криса Нота в сериале, - Ред.)", - отметил источник.

Сара Джессика Паркер считает, что ее персонаж имеет сильное влияние, поэтому чувствует личную ответственность. К слову, актриса даже не подозревала о предполагаемых инцидентах. Когда она услышала, то была ошарашена обвинениями женщин в адрес Криса Нота.

"Сейчас Сара признается, что была слепа и до сих пор не может пережить эти новости", - подытожил инсайдер.