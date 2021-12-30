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У легендарного Джека Ніколсона діагностували невиліковну хворобу

  1   0 30.12.2021, 18:07 | Новости, Культура
У легендарного Джека Ніколсона діагностували невиліковну хворобу

У голлівудського актора Джека Ніколсона діагностували невиліковну хворобу, пише ТСН.

84-річний режисер, зірка "Сяйва" та "Бетмена" страждає на деменцію. Про це пише Daily Express з посиланням на близьке оточення знаменитості. Інсайдер заявив, що продюсер "доживає свої останні сумні дні". У повідомленні також йдеться, що Джек, який живе у Лос-Анджелесі, не виходить з дому. Його доглядають син та донька.

"Фізично він в нормі, але його розум - ні. Дуже сумно бачити, що такий суперталановитий актор, як Джек, став таким", - поділилося джерело

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