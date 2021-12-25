Назван гонорар Киану Ривза в новой «Матрице»

Точная сумма гонорара неизвестна, но она не намного больше заработка за первую часть франшизы.

Актер Киану Ривз, вернувшийся к роли Нео в новом фильме Матрица: Воскрешение получил за съемки от 12 до 14 миллионов долларов, передает Киноафиша.

Точная сумма гонорара неизвестна, однако подчеркивается, что она увеличится после завершения показов в кинотеатрах.

По данным СМИ, за первую часть Матрицы, вышедшую в 1999 году, Ривз получил около десяти миллионов долларов плюс 25 миллионов с проката картины.

При этом мировые сборы первой части франшизы сестер Вачовски составили более 465 миллионов долларов при бюджете в 63 миллиона.

Съемки ленты Матрица: Воскрешение обошлись в 148 миллионов и пока неясно, побьют ли они рекорд первого фильма.