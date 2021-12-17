Порноактриса из "Холостяка" выходит замуж (фото)

Адель Асанти / фото instagram.com/adelasantyxx
Порноактриса Адель Асанти (настоящее имя - Анастасия Распутина), которая была участницей 11 сезона романтического шоу "Холостяк", выходит замуж.
Как пишет ТСН, девушке сделали предложение.
Девушка призналась, что ей сделали предложение руки и сердца, однако при этом подробности она решила оставить в секрете.
"Happy Wedding", - виднелось на опубликованном ею снимке.
Адель Асанти выходит замуж / фото instagram.com/adelasantyxx
"Поздравляю", "Желаю крепкой любви", "Ничего себе, какая приятная новость!", "Счастья и огромной любви", "Поздравляю! Берегите друг друга", "Сладкого медового месяца", - отреагировали подписчики.