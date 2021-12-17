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Порноактриса из "Холостяка" выходит замуж (фото)

  10   0 17.12.2021, 03:05 | Новости, Культура
Порноактриса из "Холостяка" выходит замуж (фото)

Адель Асанти / фото instagram.com/adelasantyxx

Порноактриса Адель Асанти (настоящее имя - Анастасия Распутина), которая была участницей 11 сезона романтического шоу "Холостяк", выходит замуж.

Как пишет ТСН, девушке сделали предложение.

Девушка призналась, что ей сделали предложение руки и сердца, однако при этом подробности она решила оставить в секрете.

"Happy Wedding", - виднелось на опубликованном ею снимке.

Адель Асанти выходит замуж / фото instagram.com/adelasantyxxАдель Асанти выходит замуж / фото instagram.com/adelasantyxx

"Поздравляю", "Желаю крепкой любви", "Ничего себе, какая приятная новость!", "Счастья и огромной любви", "Поздравляю! Берегите друг друга", "Сладкого медового месяца", - отреагировали подписчики.

"Вечерние Вести"

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