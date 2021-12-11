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48-летняя Руслана призналась, что мечтает о ребенке (видео)

  14   0 11.12.2021, 21:05 | Новости, Видео, Культура
48-летняя Руслана призналась, что мечтает о ребенке (видео)

Звезда рассказала, что они с мужем, продюсером Александром Ксенофонтовым подумывали об усыновлении.

Певица Руслана уже неоднократно намекала на то, что хочет стать матерью. В своих последних интервью исполнительница говорила, что у нее есть большое желание родить ребенка, передает РБК-Украина.

В программе «Бацман» на YouTube артистка рассказала о мотивах своего желания.

Беременна ли звезда?

Звезда подчеркнула, что она об этом осознанно публично заговорила, чтобы подчеркнуть себе, рассказать о своих намерениях людям и немного подбодрить своих родителей.

«Они очень беспокоились, что я поставлю свою деятельность выше семьи. Я вышла и сказала, что для меня семья главное, и я хочу это сделать для Саши, потому что я знаю, как он об этом мечтает много лет. Наша бурная жизнь не позволяла подойти к этому периоду, и сейчас, несмотря ни на что, сколько бы ни было впереди проектов или бурных событий, я озвучила, что действительно хочу иметь ребенка», - сообщила певица.

Мечта о ребенке

По словам Русланы, она озвучила свою мечту о ребенке.

«Я хочу, чтобы девушки вдохновились сейчас моими словами и позаботились о том, чтобы родить - это круто и, наверное, единственный смысл», - поделилась звезда.

Артистка отметила, что они с мужем, продюсером Александром Ксенофонтовым подумывали об усыновлении.

Но вначале супруги думают родить своего ребенка. А разговор об усыновлении у супругов был после того, «когда из Донецка побежали первые беженцы».

«Я спросила у мужа: «Сашка, а мы сможем?». Мы почувствовали, что сначала нам хочется иметь своего ребенка, это, наверное, психологически очень сильное свое видение ситуации, а уж когда у тебя будет собственный ребенок, тогда можно поднимать уже другие вопросы, мы просто решили себе не менять то, на что я должна настроиться сама», - поделилась Руслана.

Отметим, что сейчас Руслане 48 лет, она уже 25 лет в браке со своим супругом.

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