Померла відома радянська актриса Валентина Малявіна (фото)

Валентина Малявіна та Євген Жаріков у фільмі "Іванове дитинство", 1962 р. (Фото: Global Look Press)

Померла відома російська актриса театру та кіно Валентина Малявіна. Вона померла на 81 році життя.

Про це повідомляє РИА Новости із посиланням на її першого чоловіка, актора Олександра Збруєва, інформує UAINFO.org.

За його словами, останні роки Малявіна повністю осліпла і жила в пансіонаті для людей похилого віку в Підмосков'ї.

Актрису поховали на Троєкурівському кладовищі.

Валентина Малявіна прославилася ролями у фільмах "Іванове дитинство", "Король-олень", "Коли поряд чоловік" тощо.

Валентина Малявіна та Лев Пригунов у фільмі «Ранкові поїзди», 1963 р.

У 1983 році її визнали винною у навмисному вбивстві цивільного чоловіка Станіслава Жданька. На волю Малявіна вийшла у 1988 році за амністією. Після звільнення вона знялася у кількох фільмах, а у 1993 році отримала звання заслуженої артистки Росії.

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