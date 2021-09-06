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"Намучился с отеком Квинке": адвокат о встрече с Михаилом Ефремовым в колонии перед кассацией

  57   0 06.09.2021, 16:28 | Новости, Культура
"Намучился с отеком Квинке": адвокат о встрече с Михаилом Ефремовым в колонии перед кассацией

Петр Хархорин, адвокат актера Михаила Ефремова, который отбывает срок заключения в колонии в Белгородской области, навестил подзащитного и рассказал о подготовке к кассации.

Об этом сообщает "СтарХит".

"Состояние у него нормальное, конечно, немного нервничает и переживает перед судом - все-таки решается его судьба. Что касается здоровья, сейчас оно стало получше - в августе Михаил, конечно, намучился с сезонной аллергией: был отек Квинке, сил не было даже подняться на второй этаж. Но в колонии хорошая медчасть и врачи, он получает все необходимые лекарства", - сказал Петр Хархорин.

15 сентября рассмотрят кассационные жалобы его адвокатов Ефремова. Они просят снизить срок наказания и перевести Ефремова в колонию-поселение.

Напомним, адвокаты заявляют, что у актера Михаила Ефремова обнаружили психическое расстройство.

"Вечерние Вести"

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