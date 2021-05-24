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Сергій Притула: Слава Богу, глядачі Євробачення, зазвичай, не є учасниками підкилимних ігор. І наш "Шум" відгукнувся у їх серцях

  7   0 24.05.2021, 17:01 | Новости, Культура
Сергій Притула: Слава Богу, глядачі Євробачення, зазвичай, не є учасниками підкилимних ігор. І наш "Шум" відгукнувся у їх серцях

"В лютому 2020 року на національному відборі на Євробачення переміг маловідомий , на той момент, гурт Go_A. Історія потрапляння гурту у відбір заслуговує окремої уваги. Позаяк, це той випадок, коли спрацювала «чуйка» продюсерів СТБ, які «перелопатили» гігабайти треків молодих і не дуже медійних українських команд у пошуку «родзинок». І коли музичний продюсер нацвідбору Руслан Квінта набрав Go_A і запропонував їм долучитись до відбору, то в слухавку почув щось на кшталт: "а ви точно нам телефонуєте? Ми ж, типу, неформат і по тєлєку нас не показують", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише Сергій Притула, інформує UAINFO.org.

"Гурт запропонував до розгляду півтора десятка пісень, з яких до участі у конкурсі було відібрано пісню «Соловей». Що було далі, ви знаєте. Go_A блискуче пройшли сито національного відбору, набравши у фіналі максимум голосів як від журі, так і від глядачів, і... отримали на свою адресу купу нездорової і неаргументованої критики.

Комусь не вгодила своєю зовнішністю солістка Катерина, комусь текст пісні, хтось ставив під сумнів сенс виступу на Євробаченні українською і т.д.

Потім пандемія. Відміна Євробачення 2020. Рік перерви. Заміна пісні «Соловей» на «Шум» (один з небагатьох випадків на цьогорічному конкурсі, коли заміна пісні пішла гурту на користь - суб'єктивна думка). І чудовий виступ у фіналі ювілейного Євробачення.

Тому, вчора під час трансляції, коли наші отримали від глядачів 267 балів і застрибнули в топ турнірної таблиці, я запитував: «де ви, хейтери?»

Це був дуже гідний виступ. І 5 місце - це, безумовно, успіх! Чи могли ми  виграти? Не факт. Чи могли бути ще вище у турнірній таблиці? Так!

Проте, судді з різних країн влаштували нам «холодний душ», поставивши вище нас у рейтингу, приміром, Болгарію. Наспіваєте її пісню, без попереднього перегляду в ютубчику? І, навіть, росію.

Пінг-понг 12-ма балами, які влаштували між собою Молдова та Болгарія, залишив неприємний післясмак. Це не fair play, друзі. Можливо це якось пов'язано з одним російським продюсером болгарського походження, який готував Молдову до конкурсу? Не знаю, не знаю.

Слава Богу, глядачі, зазвичай, не є учасниками підкилимних ігор, а голосують серцем.

І наш «Шум» відгукнувся у серцях глядачів УСІХ без винятку країн. Всі 38 країн дали нам бали від глядачів! 267 балів і друге місце. Більше взяли тільки італійці.

Хочу щиро привітати Go_A із чесним потраплянням у ТОП-5 цьогорічного конкурсу і побажати тримати планку і надалі! Ви самобутні, талановиті і точно не загубитесь у джунглях українського шоубізу!

Дякуємо Вам за пережиті емоції! І за першу в історії виступів України на Євробаченні пісню 100% українською! Любимо Вас і пишаємось Вами! «ШУМіть» для нас ще багато-багато років!!!

P.S. Ačiū, Lietuva!!!", - завершує Притула.

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