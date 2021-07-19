В Европе продажи автомобилей увеличились на 13%

По данным ACEA, в июне 2021 года в Европе продали 1,28 млн новых автомобилей. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Больше всего в июне 2021 года продажи на европейском рынке увеличились у Hyundai (+75%), Jaguar (+55%), у Kia и Mazda (по +47%). А вот у компании Renault продажи упали на 20%, у Ford - на 20%.

Всего же в I полугодии 2021 года в Европе продали 6,49 млн. новых автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Европейский автомобильный рынок в 2021 году начал восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса. Однако, продажи новых машин еще далеки до уровня, который был перед пандемией коронавируса.

Впрочем, снижение продаж не повлияло на прибыль, полученную Volkswagen Group и Stellantis, двумя крупнейшими в Европе автопроизводителями. Так, в I полугодии 2021 года прибыль VW Group составила 11 млрд евро (+5,5%). Немецкий автогигант остается в выигрыше благодаря хорошим продажам в Китае.

autonews.ua