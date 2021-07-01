Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:59

Таксі Uber піднімає тарифи на перевезення: скільки будемо платити

23:02

В Украине инспекторы по парковке получат новые полномочия: что изменится

22:04

Atlas Weekend Friends Edition зробить безкоштовними два дні: як отримати квитки

21:08

Украинцы с 1 июля должны заплатить налог на недвижимость

20:06

Динозавры вымерли, потому что перестали рождаться самки

19:05

В Канаде жертвами аномальной жары стали около 500 человек

18:00

Звезду сериала "Тайны Смолвиля" засудили за вербовку секс-рабынь для секты

17:05

Травма Беседина: Динамо получит многомиллионную компенсацию

16:00

Бритни Спирс проиграла суд: звезда остается под опекой своего отца

14:58

Телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Ткаченка в расизмі

14:00

Россия через The National Interest пытается в очередной раз дискредитировать отношения Украины и США, – блогер

13:02

У Києві звільнили керівництво й усіх співробітників Комунальної служби перевезень

12:00

На субсидії не вистачає: Гончаренко запропонував змінити держбюджет

11:00

Россия "взрывает" газовый рынок Европы: цены взлетели выше $400 впервые с 2013 года

10:01

Портников: Теперь понятно, в какую историческую пропаганду верит Путин

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

В Украине инспекторы по парковке получат новые полномочия: что изменится

  10   0 01.07.2021, 23:02 | Новости, Авто
В Украине инспекторы по парковке получат новые полномочия: что изменится

Правительство Украины намерено расширить полномочия инспекторов по парковке. Инспекторам хотят дать право на рассмотрение дел об административных правонарушениях, которые предусмотрены в ч.5ст.122 Кодекса административных правонарушений. 

Об этом сообщает UAINFO.org.

На сайте Верховной Рады Украины сообщается, что соответствующий законопроект №4594, уже был принят за основу народными депутатами.

Добавим, что сегодня рассмотрением таких дел занимаются только в Национальной полиции Украины.

Часть 5ст.122 Кодекса административных правонарушений предусматривает ответственность за:

  • Остановку и стоянку транспортных средств на местах, где это разрешено только водителям с инвалидностью или тем водителям, которые перевозят пассажиров с инвалидностью.

  • Создание препятствий на остановке или стоянке для водителя с инвалидностью или водителя, который перевозит пассажиров с инвалидностью.

  • Неправомерного использования на автомобиле опознавательного знака «Водитель с инвалидностью».

В пояснительной записке к документу указано, что основной задачей законопроекта является повышение защиты прав лиц с инвалидностью на парковку и стоянку на специально предусмотренных для этого местах.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (19)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]