В Украине инспекторы по парковке получат новые полномочия: что изменится

Правительство Украины намерено расширить полномочия инспекторов по парковке. Инспекторам хотят дать право на рассмотрение дел об административных правонарушениях, которые предусмотрены в ч.5ст.122 Кодекса административных правонарушений.

Об этом сообщает UAINFO.org.

На сайте Верховной Рады Украины сообщается, что соответствующий законопроект №4594, уже был принят за основу народными депутатами.

Добавим, что сегодня рассмотрением таких дел занимаются только в Национальной полиции Украины.

Часть 5ст.122 Кодекса административных правонарушений предусматривает ответственность за:

Остановку и стоянку транспортных средств на местах, где это разрешено только водителям с инвалидностью или тем водителям, которые перевозят пассажиров с инвалидностью.

Создание препятствий на остановке или стоянке для водителя с инвалидностью или водителя, который перевозит пассажиров с инвалидностью.

Неправомерного использования на автомобиле опознавательного знака «Водитель с инвалидностью».

В пояснительной записке к документу указано, что основной задачей законопроекта является повышение защиты прав лиц с инвалидностью на парковку и стоянку на специально предусмотренных для этого местах.