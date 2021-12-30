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Війна на Донбасі: бойовики обстріляли позиції українських військових, поранений боєць ООС

  5   0 30.12.2021, 08:30 | Новости, ООС
Війна на Донбасі: бойовики обстріляли позиції українських військових, поранений боєць ООС

Упродовж минулої доби, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це пресслужба ООС повідомляє у Фейсбуці

Поблизу Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У бік Трьохізбенки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Новоселівки противник відкривав вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

На околицях Золотого-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої важкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Укрінформ

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