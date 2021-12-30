Війна на Донбасі: бойовики обстріляли позиції українських військових, поранений боєць ООС

Упродовж минулої доби, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Як передає Укрінформ, про це пресслужба ООС повідомляє у Фейсбуці.
Поблизу Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У бік Трьохізбенки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік Новоселівки противник відкривав вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.
На околицях Золотого-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої важкості.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.