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За сутки российские наемники 5 раз нарушили режим тишины, боевики ранили двух военных

  6   0 27.12.2021, 09:08 | Новости, ООС
За сутки российские наемники 5 раз нарушили режим тишины, боевики ранили двух военных

В воскресенье, 26 декабря, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов были тяжело ранены двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.

Вблизи Талаковки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

По состоянию на 7 часов утра 27 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Нью-Йорка оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате действий наемников двое военных получили ранения, состояние их здоровья - тяжелое.

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