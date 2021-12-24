У зоні ООС - три порушення «тиші», під Золотим-4 і Шумами окупанти стріляли з мінометів

Збройні формування Російської Федерації й далі ігнорують домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС, інформує Укрінформ.

"Упродовж минулої доби, 23 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, два з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.

У напрямку Шумів ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 противник здійснив обстріл із мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Станом на 7 годину ранку, 24 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Укрінформ