Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

08:19

У зоні ООС - три порушення «тиші», під Золотим-4 і Шумами окупанти стріляли з мінометів

08:05

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

07:04

НАТО никогда не обещало не расширяться на восток Европы – Столтенберг

06:02

Украина может сократить срок действия ковид-сертификатов вслед за ЕС — Минздрав

02:40

Журналісти виявили у депутата Верховноі Ради російське громадянство, – Седлецька

20:01

Похід на Москву і Хотинська битва. Як гетьман Петро Сагайдачний порозумівся з поляками

19:00

Ученые назвали странный "ночной симптом" штамма Омикрон – сонный паралич

18:00

Сазонов: Бредовые заявления Шойгу – достаточно тревожный знак в стиле начала 2014 года

16:59

У Білорусі чоловіка заарештували за колір стін батьківської хати

16:10

Наші гроші: Безплатні ділянки учасників АТО неподалік Винниківського озера продавали за $540 тисяч

15:30

Білозерська: Жінки в армії об'єктивно не потрібні – окрім тих небагатьох, які свідомо хочуть у ній служити

15:00

У Києві зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення, – НКРЕКУ

14:00

Аваков о назвавшем копов "дебилами" "слуге": были и другие эпизоды подобного поведения Галушко

12:59

Росія починає масштабні навчання з бойовими стрільбами в окупованому Криму та Краснодарському краї

12:33

СБУ оголосила підозру керівнику російської ПВК "Вагнер", який командував бойовиками під Дебальцевим

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

У зоні ООС - три порушення «тиші», під Золотим-4 і Шумами окупанти стріляли з мінометів

  5   0 24.12.2021, 08:19 | Новости, ООС
У зоні ООС - три порушення «тиші», під Золотим-4 і Шумами окупанти стріляли з мінометів

Збройні формування Російської Федерації й далі ігнорують домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС, інформує Укрінформ.

"Упродовж минулої доби, 23 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, два з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.

У напрямку Шумів ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 противник здійснив обстріл із мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Станом на 7 годину ранку, 24 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Укрінформ

Лента статей

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

Украина сможет одолеть Россию, но при одном условии – Foreign Policy

Украина сможет одолеть Россию, но при одном условии – Foreign Policy

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (558)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]