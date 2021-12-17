З початку війни на Донбасі СБУ затримала понад тисячу бойовиків "Л/ДНР"

СБУ прозвітувала про роботу українських спецслужб на Донбасі за всі роки російської агресії (Фото: СБУ)

З початку російської агресії на Донбасі Служба безпеки України ідентифікувала 1387 бойовиків "Л/ДНР", затримано 1096 із них.

За даними українських спецслужб, за цей період також викрили 133 агентів іноземних спецслужб, припинили діяльність шести терористичних груп та ліквідували 210 схронів зі зброєю, інформує UAINFO.org.

Практично кожен із цих випадків є результатом багатоетапних спецоперацій, розроблених та здійснених військовою контррозвідкою, зазначили у СБУ.

За її матеріалами було розпочато понад 7000 кримінальних проваджень зі злочинів проти державної безпеки України. 688 вироків суду вже набрали чинності.

Інфорграфіка СБУ

Військова контррозвідка також звітувала про протидію порушенням законодавства у сфері збереження державної таємниці.

За період війни було виявлено та локалізовано 439 спроб іноземної сторони отримати відомості з обмеженим доступом, притягнуто до адміністративної відповідальності 1642 особи за порушення законодавства у сферах охорони державної таємниці та інформаційної безпеки.

507 посадовцям скасували допуск до державної таємниці, призупинено дію 22 дозволів на ведення діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

UAINFO