Спостерігачі ОБСЄ виявили 21 невідведений "Град" на окупованій Луганщині

На тимчасово окупованій території Луганщини СММ ОБСЄ зафіксувала 21 реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", які було розміщено з порушенням ліній відведення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 294/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 15 грудня.

в ОБСЄ уточнюють, що "Гради" були виявлені 14 грудня патрулем СММ біля н.п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська).

Окрім цього, того ж таки дня поблизу н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька) було виявлено чотири танки Т-64, які були розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння.

Як повідомляв Укрінформ, у другій половині жовтня СММ ОБСЄ зафіксувала 70 одиниць бойової техніки збройних формувань РФ, розміщених поза межами визначених районів відведення.

Укрінформ