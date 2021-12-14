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Окупанти минулої доби двічі зривали "тишу" у зоні ООС

  5   0 14.12.2021, 07:37 | Новости, ООС
Окупанти минулої доби двічі зривали "тишу" у зоні ООС

Упродовж минулої доби, 13 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Міноборони, передає Укрінформ.

В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли

Станом на 7 годину ранку, 14 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Укрінформ

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