Окупанти минулої доби двічі зривали "тишу" у зоні ООС

Упродовж минулої доби, 13 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Міноборони, передає Укрінформ.

В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли

Станом на 7 годину ранку, 14 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Укрінформ