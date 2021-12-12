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Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен украинский военный

  6   0 12.12.2021, 08:09 | Новости, ООС
Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен украинский военный

За прошедшие сутки, 11 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Песчаного на Луганщине оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Катериновки в Луганской области вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 12 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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