Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:54

ЄС не надаватиме військову допомогу Україні — Борель

10:01

"Реальна статистика по ковіду страшніша за ту, яку ви читаєте", – Ольга Голубовська

09:04

У мережі порівняли вартість проїзду в Києві та Варшаві: результат – несподіваний

07:59

Окупанти стріляють з мінометів та артилерії, поранений український військовий

07:10

Путин одержим Украиной и будет мстить – The Spectator

23:59

Шмыгаль сказал, откуда возьмут деньги на "Вовину тысячу"

23:16

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

20:00

Прилипко: Будет ли война?

19:00

Лють "антивакцинатора": боєць ММА з РФ всадив кістку в горло лікаря і добив його ножем

18:01

Клімкін: Німеччина домовилася з Путіним про газ через нашу голову

17:10

У російському місті задушили посіпаку "Мотороли" – соцмережі

15:57

Генерал США назвав місце, де Росія може почати нову агресію: під загрозою країни Балтії

15:00

Нардепа Дмитрука офіційно виключили зі складу фракції "Слуга народу"

13:59

Никакого кэша! В Офисе президента рассказали, как можно будет получить тысячу Зеленского и на что потратить

13:07

Альфреда Хичкока обвинили в сексуальных домогательствах

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Окупанти стріляють з мінометів та артилерії, поранений український військовий

  10   0 17.11.2021, 07:59 | Новости, ООС
Окупанти стріляють з мінометів та артилерії, поранений український військовий

За минулу добу окупанти 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«Протягом минулої доби, 16 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», - йдеться у повідомленні.

В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Біля Причепилівки російські найманці здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В бік Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Неподалік Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

В районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Позиції біля Новозванівки двічі потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В бік населеного пункту Муратове окупанти вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.

Біля Попасної обстріл здійснювався з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку Пісків ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 17 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Укрінформ

Лента статей

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (375)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]