Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили режим "тишины"

На Донбассе с начала текущих суток, 16 октября российско-оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня. Боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, в направлении Луганского оккупанты совершили обстрел из гранатометов различных систем.

Кроме этого, в сторону Новотошковского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Как сообщают в штабе, потерь среди наших военнослужащих в результате обстрела не зафиксировано.

Указано, что на вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.