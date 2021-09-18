Боевики с начала суток один раз нарушили "тишину" на Донбассе

В субботу, 18 сентября, боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"О факте нарушения украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что ситуация в районе ООС контролируется украинскими военными.