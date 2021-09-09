Окупанти поранили двох українських військових у зоні ООС

Російські окупаційні війська поранили двох українських бійців у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"8 вересня збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я захисників - середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил, зазначили в ОТУ.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська від початку доби 8 вересня чотири рази відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

"Вечірні Вісті"