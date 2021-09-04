Боевики ночью стреляли возле Старогнатовки, ранен украинский военный

С начала суток 4 сентября боевики на Донбассе совершили один обстрел позиций украинских сил. В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое.

За прошедшие сутки, 3 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Возле Катериновки противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За минувшие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет.