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За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС

  3   0 29.08.2021, 08:36 | Новости, ООС
За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска за минувшие сутки 18 раз нарушили режим "тишины", ранения получили 10 украинских воинов на Донбассе. С начала текущих суток войска РФ один раз открывали огонь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, возле Троицкого российские оккупанты обстреливалы украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска наемники РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также российско-оккупационные войска осуществили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и артиллерии калибра 122-мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

Возле населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Водяного, что возле Донецка, оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Вблизи Травневого российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, оккупанты обстреляли населенный пункт Травневе с применением автоматического станкового гранатомета. Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.

Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Невельского враг вел огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Гранитного российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов войсками РФ 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

"Наши воины оказали адекватный ответ на обстрелы российско-оккупационных войск, что заставило врага прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра, 29 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

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