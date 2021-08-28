Трое украинских воинов получили ранения в результате обстрелов на Донбассе, - ОТУ "Схід"

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" ранены трое украинских военнослужащих

Об этом говорится в Фейсбуке Оперативно-тактической группировки "Схід"

"В результате обстрела трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - указывается в сообщении.

Украинские подразделения открыли огонь в ответ и пресекли огневую активность противника. Ситуация контролируется.

О действиях противника проинформированы представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон).